Penyanyi Sania Optimistis Bisa Masuk Parlemen Bersama Partai Perindo di Pemilu 2024

BANDUNG BARAT - Caleg DPR RI Dapil II Jawa Barat Siti Tuti Susilawati optimistis bisa masuk parlemen tahun depan bersama Partai Perindo. Dirinya siap bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Untuk itu, caleg yang memiliki nama tenar Sania itu sudah blusukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kabupaten Bandung yang masuk Dapil II Jawa Barat untuk memikat hati masyarakat.

"Kampanye di beberapa daerah, kita silaturahmi, tatap muka kita blusukan di KBB dan Kabupaten Bandung," kata Sania saat mendampingi istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti di Cimareme, KBB pada Senin (4/12/2023).

Ia mengaku tidak memiliki strategi khusus dalam berkampanye. Penyanyi R&B yang populer era tahun 90-an itu mengaku hanya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang didapatnya selama blusukan, dan ketika terpilih ia berjanji akan mewujudkannya.

Sebab selama ia blusukan, mayoritas masyarakat memintanya untuk tidak lupa ketika nanti sudah terpilih menjadi anggota DPR RI. "Gak ada strategi khusus kita bismillah aja, kita niat baik, bekerja untuk kesejahteraan rakyat Insya Alloh mudah-mudahan Allah kabulkan," sebut Sania.