Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Penyanyi Sania Optimistis Bisa Masuk Parlemen Bersama Partai Perindo di Pemilu 2024

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |08:32 WIB
Penyanyi Sania Optimistis Bisa Masuk Parlemen Bersama Partai Perindo di Pemilu 2024
Caleg Perindo Siti Tuti
A
A
A

 

BANDUNG BARAT - Caleg DPR RI Dapil II Jawa Barat Siti Tuti Susilawati optimistis bisa masuk parlemen tahun depan bersama Partai Perindo. Dirinya siap bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Untuk itu, caleg yang memiliki nama tenar Sania itu sudah blusukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kabupaten Bandung yang masuk Dapil II Jawa Barat untuk memikat hati masyarakat.

"Kampanye di beberapa daerah, kita silaturahmi, tatap muka kita blusukan di KBB dan Kabupaten Bandung," kata Sania saat mendampingi istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti di Cimareme, KBB pada Senin (4/12/2023).

Ia mengaku tidak memiliki strategi khusus dalam berkampanye. Penyanyi R&B yang populer era tahun 90-an itu mengaku hanya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang didapatnya selama blusukan, dan ketika terpilih ia berjanji akan mewujudkannya.

Sebab selama ia blusukan, mayoritas masyarakat memintanya untuk tidak lupa ketika nanti sudah terpilih menjadi anggota DPR RI. "Gak ada strategi khusus kita bismillah aja, kita niat baik, bekerja untuk kesejahteraan rakyat Insya Alloh mudah-mudahan Allah kabulkan," sebut Sania.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement