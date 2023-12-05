3 Bocah SD Tewas Usai Tenggelam saat Mandi di Sungai Curug Bedug

PURWOREJO - Sebanyak tiga bocah berusia 9 dan 11 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) meninggal dunia usai tenggelam saat mandi di Sungai Curug Bedug.

Hujan deras mengguyur Purworejo saat pencarian ketiga korban oleh tim BPBD, bersama TNI, Polri, relawan, dan warga setempat.

Proses pencarian dilakukan hingga malam hari dan akhirnya korban telah ditemukan semua.

Ketiga korban yaitu atas nama Muhammad Ramdani (9) kelas 3 SDN Jati, Nahla Cetha Aprillio (9) kelas 3 SDN Jati, dan Mufid Khoirul Naja (11) kelas 5 SDN Jati. Mereka semua warga asal Dusun Sawangan, Desa Jati, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Berdasarkan keterangan saksi, ketiga anak tersebut awalnya lewat depan rumahnya sekira pukul 14.00 WIB, dan sekira pukul 15.30 WIB, ketiga anak tersebut sudah hilang dan salah satunya sudah terapung di sungai.

"Pencarian korban lainnya berlanjut hingga dua korban lainnya ditemukan malam hari," ujar Kalak BPBD Purworejo, Selasa (5/12/2023).

Haryono mengatakan, kronologi awal kejadian salah satu warga saat di sungai melihat ada sosok mengapung dan saat dilihat ternyata korban sudah tidak bernyawa.