IDF Akui Serang Tentara Lebanon Sambil Targetkan Hizbullah Sebagai Pertahanan Diri

GAZA - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada Selasa (5/12/2023) mengakui bahwa mereka menyerang tentara Lebanon saat bertindak sebagai “pertahanan diri” melawan Hizbullah.

“Angkatan Bersenjata Lebanon bukanlah sasaran serangan itu,” bunyi pernyataan IDF.

“IDF menyatakan penyesalan atas insiden tersebut,” lanjutnya.

IDF mengklaim pihaknya "beroperasi untuk membela diri" terhadap apa yang mereka katakan sebagai ancaman yang datang dari Lebanon. Ancaman datang dari dekat desa Odaisseh di Lebanon selatan di distrik Marjayoun, di mana IDF mengatakan terdapat area peluncuran dan titik observasi Hizbullah.