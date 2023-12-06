Kekerasan Pemukim Israel Picu Kehancuran dan Ketakutan di Tepi Barat Seiring Perang yang Berkecamuk

TEPI BARAT – Beberapa malam yang lalu, sekolah di Khirbet Zanuta, sebuah desa kecil Palestina di perbukitan selatan Hebron, dihancurkan bersama dengan sebagian besar rumahnya oleh buldoser.

Jejaknya masih segar dan tidak terganggu di pasir ketika tim BBC tiba. Desa tersebut kosong karena penduduknya yang berjumlah sekitar 200 warga Palestina meninggalkan desa tersebut sekitar sebulan yang lalu, setelah adanya tekanan dan ancaman yang terus-menerus dari pemukim Yahudi bersenjata dan agresif yang tinggal di pos-pos terdekat yang ilegal menurut hukum Israel dan internasional.

Sebuah tanda logam bengkok terletak di reruntuhan sekolah di Khirbet Zanuta. Dalam huruf hitam tebal tertulis "Dukungan Kemanusiaan kepada Palestina yang berisiko mengalami pemindahan paksa di Tepi Barat". Tanda itu mencatat para donor yang memberikan uang untuk proyek tersebut. Uni Eropa (UE) adalah donor utama dan, di antara panel badan-badan pembangunan Eropa, juga merupakan lambang keluarga kerajaan Inggris atas kata-kata Konsulat Jenderal Inggris Yerusalem.

Nadav Weiman datang bersama BBC ke desa. Ia adalah mantan tentara pasukan khusus Israel yang kini menjadi aktivis Breaking the Silence, sekelompok mantan kombatan yang berkampanye menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina. Nadav percaya bahwa pemukim Yahudi, yang paling militan di antara mereka dikenal oleh warga Palestina setempat, sekali lagi melanggar hukum di hadapan polisi dan tentara.

“Mereka menghancurkan desa-desa Palestina, memukuli para petani Palestina, mencuri buah zaitun mereka, mencoba membuka front ketiga, front timur melawan warga Palestina di Tepi Barat. Mengapa? Karena mereka menginginkan tanah tanpa warga Palestina,” terangnya.

Dua tentara Israel datang untuk menyelidiki apa yang kami lakukan. Salah satu dari mereka mengatakan kepada anggota tim BBC yang berasal dari Israel bahwa dia adalah pengkhianat karena mengunjungi warga Palestina. Mereka memfilmkan tim BBC namun tidak terlalu tertarik dengan apa yang terjadi di Khirbet Zanuta, beberapa mil jauhnya.

Ketika tim BBC bertanya kepada polisi apakah mereka sedang menyelidiki perataan sekolah dan desa, mereka membalas email bahwa mereka sedang menunggu pengaduan. Faktanya, pengacara warga Palestina di Zanuta telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel.