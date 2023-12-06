Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Atikoh Ganjar Terima Hadiah 3 Burung Perkutut, Simbol Ganjar Presiden Bijak, Tulus untuk Negara

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:42 WIB
Atikoh Ganjar Terima Hadiah 3 Burung Perkutut, Simbol Ganjar Presiden Bijak, Tulus untuk Negara
Siti Atikoh Ganjar (Foto: TPN)
BANTUL - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh menerima hadiah tiga ekor burung perkutut dari peternak Sumberejo, Wukir Sari, Imogiri, Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (6/12/2023).

Hadiah itu diserahkan peternak kepada Siti Atikoh untuk diberikan kepada sang suami, Ganjar Pranowo. Peristiwa itu terjadi di penghujung acara saat Atikoh berdialog dengan petani perempuan di Imogiri, Bantul.

Pembawa acara kemudian menginterupsi bahwa ada tiga peternak burung yang ingin memberikan hadiah kepada Ganjar. Salah satu peternak, Deman menyampaikan, hadiah ini merupakan doa agar Ganjar menjadi pemimpin yang bijak dan selalu tulus kepada Indonesia.

"Mohon izin pada Bapak Presiden Ganjar Pranowo, kami dari warga Karang Talun peternak burung Sumberejo, Wukir Sari, Imogiri, Bantul melalui Ibu Siti Atikoh kami menghaturkan tiga burung anggunan, tirah, dan mojopahit sesuai dengan nomor tiga," kata Deman.

Burung perkutut itu masing-masing berwarna hitam, putih, dan merah. Burung tersebut ternyata memiliki makna dan filosofi. "Satu, filosofi hitam kalung pethuk membawa keberuntungan dengan titisan Batara Wisnu yang selalu bijak waskito ing panggrahito kepada bangsa dan negara," kata Deman.

