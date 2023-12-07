Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Israel Kian Memanas, AS: Terlalu Banyak Warga Sipil Palestina yang Terbunuh di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |19:34 WIB
Jubir Deplu AS mengatakan terlalu banyak warga sipil yang terbunuh di Gaza akibat perang (Foto: Anadolu Agency)
GAZA - Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Matt Miller, pada Rabu (6/12/2023), mengatakan jumlah korban sipil di Gaza terlalu tinggi.

“Terlalu banyak warga sipil Palestina yang terus terbunuh” di Gaza, katanya.

Berbicara beberapa hari setelah serangan baru yang dilakukan pasukan Israel di Gaza selatan, Miller mengatakan AS ingin melihat jumlah korban sipil yang tewas lebih sedikit dari sebelumnya.

“Salah satu komponen bagus dari hal ini adalah masalah yang ditimbulkan oleh Hamas yang melakukan penanaman di situs-situs sipil di Khan Younis seperti yang terjadi di Kota Gaza, namun hal itu tidak mengurangi beban yang ditanggung Israel untuk melakukan apa pun yang bisa dilakukannya untuk mengurangi dampak buruk terhadap warga sipil,” lanjutnya, saat konferensi pers.

Miller mencatat konflik di Gaza selatan “masih pada tahap awal,” dan tidak mengatakan apakah AS yakin pasukan Israel melakukan serangan mereka secara berbeda dibandingkan di utara.

Miller mengatakan Departemen Luar Negeri melakukan beberapa percakapan yang sangat jujur dengan pemerintah Israel mengenai hal itu ketika mereka berada di sana minggu lalu, selama kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

“Kami terus melakukan diskusi yang jujur dengan mereka mengenai pertanyaan ini, dan saya pikir saya akan berhenti di situ saja,” katanya.

Blinken mengatakan pekan lalu bahwa Israel harus melakukan perang secara berbeda di wilayah selatan dibandingkan di wilayah utara.

