Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tank-Tank Israel Kepung Kamp Pengungsi Jabalia, 100.000 Orang Terjebak

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:03 WIB
Tank-Tank Israel Kepung Kamp Pengungsi Jabalia, 100.000 Orang Terjebak
Tank-tank Israel kepung kamp pengungsi Jabalia di Gaza utara (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA – Saat fokus operasi darat Israel tampaknya berada di selatan, namun ratusan peluru tank menghantam kamp pengungsi Jabalia di Gaza utara.

Situasi di kamp pengungsi terbesar sangat sulit, tank-tank Israel mengepung daerah padat penduduk. Otoritas lokal yang dikelola Hamas mengatakan sekitar 100.000 orang masih berada di kamp tersebut tanpa rumah sakit yang berfungsi dan berisiko kelaparan.

Tidak ada bantuan yang mencapai wilayah utara sejak gencatan senjata kemanusiaan gagal, dan sangat sedikit makanan dan bahan bakar yang diperbolehkan selama gencatan senjata.

“Selama gencatan senjata kami pindah ke rumah sakit, kami pikir itu lebih aman daripada rumah saya, tetapi kemarin peluru mendarat di dalam rumah itu dan kami harus melarikan diri karena diserang,” terang Hanan Alturok, 56 tahun, ibu dari delapan anak yang tinggal dekat Jabalia, kepada BBC.

“Suami saya Maher dibunuh pada tanggal 29 November ketika dia mencoba membeli makanan dari pasar setempat, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan atau ke mana harus pergi, saya tidak punya uang dan makanan serta sangat sedikit air minum,” lanjutnya.

“Saya khawatir anak-anak saya akan mati kelaparan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement