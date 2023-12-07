Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Kaburnya Empat Bandar Narkoba dari Rutan Polda Lampung, Pakai Gergaji Besi

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |04:06 WIB
4 Fakta Kaburnya Empat Bandar Narkoba dari Rutan Polda Lampung, Pakai Gergaji Besi
Ilustrasi (Foto: Freepik)
SEBANYAK 4 tahanan Polda Lampung melarikan diri dari Rumah Tahanan dan Barang Barang Bukti (Rutan Tahti) Polda Lampung pada hari ini, Rabu (6/12/2023), sekitar pukul 03.00 WIB.

1. Bandar Narkoba Kelas Kakap

Berdasarkan informasi yang dihimpun MNC Portal, keempat tahanan yang kabur tersebut merupakan tahanan perkara narkoba kelas kakap yang masih dalam tahap penyidikan polisi.

Adapun 4 tahanan itu yakni Muslim tahanan narkoba dengan barang bukti 30 kilogram (kg) sabu, Maulana tahanan narkoba dengan barbuk 58 Kg sabu.

Kemudian Nasir tahanan narkoba dengan barbuk 30 Kg sabu dan Asnawi tahanan narkoba dengan barbuk 58 Kg sabu.

2. Kabur Pakai Gergaji Besi

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, para tahanan narkoba itu kabur dengan cara menggergaji jeruji besi ventilasi kamar mandi.

"Ada 2 jeruji besi yang digergaji untuk mereka bisa kabur," ujar Umi kepada awak media, Rabu (6/12/2023).

Ditanya terkait keberadaan gergaji di dalam sel, Umi mengatakan, pihaknya masih menyelidiki hal tersebut.

"Untuk itu masih kita selidiki apakah ada yang menyelundupkan atau bagaimana, masih kami selidiki," ucapnya.

