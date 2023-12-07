Longsor Terjang Irigasi, 876 Hektare Areal Sawah di Bengkulu Terdampak

BENGKULU - Sepanjang 60 meter saluran primer, Daerah Irigasi (DI) Air Manjunto, Desa Lalang Luas, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, diterjang longsor. Longsor setinggi 10 - 15 meter di Bangunan Manjuto (BM) 2 ke BM 3 ini menyebabkan air ke saluran primer menuju sekunder hingga ke tersier terhenti total.

Dampaknya suplai air terhenti ke daerah irigasi areal lahan persawahan seluas tidak kurang dari 876 Hektare (Ha) yang tersebar di 4 Desa Kecamatan Lubuk Pinang dan 3 desa di Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko. Di mana di areal sawah itu telah ditanami bibit padi berumur 3 hingga 6 minggu yang sedang membutuhkan suplai air.

Kepala Satuan Kerja (Satker), Operasi dan Pemeliharaan (OP), Sumber Daya Air (SDA), Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII, Bengkulu, Direktorat Jenderal SDA, Edi Junianto mengatakan, penyebab bencana longsor ini disebabkan intensitas hujan ringan hingga sedang, sehingga air merembes di box culvert yang sudah cukup lama.

Sehingga, kata Edi, hal ini tidak bisa diantisipasi. Sebab itu terdapat di bagian bawah kaki timbunan dan sedkit tersembunyi. Bencana ini, lanjut Edi, juga diakibat dari aliran air drainase yang menabrak ke gorong-gorong dan membuat rembesan berakibat terjadi longsor. Selain itu kondisi tanah labil dan berpasir.