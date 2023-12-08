Ferry Kurnia Gandeng Ganjartivity Gelar Safety Riding untuk Milenial dan Gen Z

JAKARTA - Calon anggota legislatif dari Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menjadi narasumber dalam diskusi dan praktik tentang "Safety Riding" bersama komunitas Ganjartivity di Kota Bandung, Jawa Barat.

Acara yang dihadiri ratusan kaum milenial dan gen Z ini bertujuan untuk mengedukasi cara berkendara yang aman dan nyaman, khususnya bagi pemuda-pemudi yang menggunakan kendaraan bermotor.

Diskusi yang diprakarsai Ganjartivity ini memberikan fokus pada bagaimana memastikan keselamatan saat berkendara. Hal ini dianggap penting, terutama mengingat Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak komunitas pengguna sepeda motor.

"Dalam kegiatan bersama Ganjartivity, kami berupaya secara konkret untuk mengajak generasi Milenial dan Gen Z agar lebih memperhatikan aspek keselamatan saat berkendara. Tujuan utama kami adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana berkendara dengan nyaman, aman, dan yang terpenting, selamat," ucap Ferry kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurut Kang Ferry, sapaan akrabnya, kegiatan seperti ini sangat penting karena tidak hanya menyoroti popularitas dalam berkendara, tetapi juga menciptakan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan.

"Jadi kita tidak membuat gimik-gimik tertentu, tapi kita langsung konkret. Kita ajak mereka (generasi milenial dan gen z), bagaimana mekanisme yang bisa kita sampaikan ke mereka," ucap Wakil Ketua Umum Partai Perindo ini.