Denmark Sahkan UU Larang Pembakaran Alquran

KOPENHAGEN - Parlemen Denmark telah melarang “perlakuan tidak pantas” terhadap teks-teks agama – dengan rancangan undang-undang yang dikenal luas di negara itu sebagai hukum Al-Quran.

Pelanggar kini menghadapi denda atau hingga dua tahun penjara setelah hasil pemungutan suara 94-77.

Peristiwa ini menyusul serangkaian pembakaran kitab suci Islam yang menyebabkan keributan di negara-negara Muslim.

Denmark dan negara tetangganya Swedia baru-baru ini menyaksikan sejumlah protes jalanan atas insiden tersebut, sehingga meningkatkan kekhawatiran keamanan di Skandinavia.

Selama perdebatan sengit pada Kamis, (7/12/2023) di parlemen Denmark yang beranggotakan 179 orang, Folketing, banyak anggota parlemen oposisi yang menentang RUU tersebut.

“Sejarah akan menilai kita dengan keras atas hal ini, dan dengan alasan yang bagus... Yang menentukan apakah pembatasan kebebasan berpendapat ditentukan oleh kita, atau ditentukan dari luar,” Inger Stojberg, pemimpin Partai Demokrat Denmark, seperti dikutip kantor berita Reuters.

Namun pemerintahan koalisi kanan-tengah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mette Frederiksen berpendapat bahwa mengkritik agama akan tetap sah, karena RUU tersebut hanya akan berdampak kecil.