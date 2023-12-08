Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hujan Deras Akibat Topan Michaung Melanda India, 18 Orang Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |18:33 WIB
Hujan Deras Akibat Topan Michaung Melanda India, 18 Orang Tewas
Hujan deras akibat Topan Michaung melanda India tewaskan 18 orang (Foto: PTI)
INDIA - Topan yang melanda pantai selatan India awal pekan ini telah membuat kota Chennai kebanjiran dan kesulitan untuk kembali normal.

Pihak berwenang berusaha membersihkan air hujan dari rumah-rumah dan jalan-jalan di pinggiran kota.

Beberapa warga mengatakan mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar dan sering mengalami pemadaman listrik.

Setidaknya 18 orang tewas di negara bagian Tamil Nadu, yang beribu kota Chennao, dalam insiden yang berhubungan dengan hujan.

Topan Michaung melanda negara bagian tetangga Andhra Pradesh pada Selasa (5/12/2023). Seorang anak tewas dan kerusakan tanaman parah dilaporkan di sana sebelum topan melemah menjadi depresi berat.

Pada Senin (4/12/2023), curah hujan sekitar 24 cm (9,4 inci) turun di Chennai. Departemen meteorologi India mengklasifikasikan curah hujan di atas 21 cm sebagai "sangat lebat".

Hujan lebat mengingatkan kembali akan banjir mematikan pada tahun 2015 yang menewaskan lebih dari 200 orang di Chennai, salah satu kota terbesar di India yang juga merupakan pusat industri. Para ahli mengatakan bahwa banyak kota di India tidak siap menghadapi kejadian cuaca ekstrem karena konstruksi yang tidak terkendali dan perencanaan kota yang buruk.

Pada Senin (4/12/2023), bandara Chennai yang sibuk ditutup selama sehari setelah landasan pacunya terendam banjir. Puluhan kereta dibatalkan selama tiga hari terakhir. Surat kabar Mint melaporkan bahwa dampak ekonomi dari banjir tersebut diperkirakan akan "parah" karena produksi di beberapa perusahaan terganggu termasuk pemasok Apple, Foxconn.

