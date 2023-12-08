Jaringan Gembong Narkoba Fredy Pratama Ditangkap di Palembang, Ini Perannya

BANDARLAMPUNG - Ditresnarkoba Polda Lampung kembali menangkap jaringan narkoba internasional Fredy Pratama di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berinisial SR berperan sebagai perekrut kurir untuk jaringan Fredy Pratama.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik saat dikonfirmasi, Kamis (7/12/2023).

"Ditresnarkoba Polda Lampung telah melakukan pengembangan terhadap jaringan Fredy Pratama, ada 1 orang lagi yang ditangkap pada 8 November 2023 atas inisial SR," ujar Umi.

Ia menjelaskan, dalam jaringan internasional tersebut, SR berperan sebagai perekrut kurir dan menyediakan rekening untuk dikirim ke Fredy Pratama.

"SR ini kerjasama dengan inisial L yang sudah menjadi tahanan narapidana di Nusakambangan dan telah mengirimkan ratusan kilogram sabu ke seluruh Indonesia," kata Umi.

Dalam perannya tersebut, lanjut Umi, SR mendapatkan uang Rp5 juta setiap pengiriman 1 kg sabu. Sampai saat ini SR telah merekrut sebanyak 12 kurir.

"Mereka dikirimkan (sabu) melalui Palembang, Riau, Sumatera, dan Lampung, lalu akan menuju Jakarta dan Surabaya," tuturnya.

BACA JUGA: Polda Lampung Kembali Tangkap Anak Buah Fredy Pratama dan Sita 1 Rumah

Umi mengungkapkan, Ditresnarkoba Polda Lampung juga telah melakukan penyidikan terhadap SR dengan menghadirkan suami dari APS dan inisial H untuk diminta keterangan di Polda Lampung.