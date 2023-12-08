Puji Siti Atikoh, Pelaku UMKM di Yogya : Beliau Sosok Hebat dan Multitalenta

Pelaku UMKM di Yogyakarta sebut Siti Atikoh sebagai sosok hebat dan multitalenta. (MPI)

YOGYAKARTA - Kehadiran istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh di Jogja T-Shirt Jethe di Gamping, Sleman, Yogyakarta disambut antusias para pelaku UMKM. Semuanya menyambut Siti Atikoh dengan menyanyikan yel-yel Ganjar-Mahfud.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, seluruh pelaku UMKM terlihat kompak mengenakan kaus warna merah dengan foto Ganjar-Mahfud. Semuanya memamerkan produk usahanya di hadapan Siti Atikoh.

Salah seorang pelaku UMKM, Rini Widyastuti (50) menyampaikan sangat terkesima bertemu Siti Atikoh secara langsung. Rini mengaku, Siti Atikoh sangat sederhana, tapi multitalenta.

“Ibu Atikoh itu orang yang sederhana. Namun di balik kesederhanaannya itu, Ibu Atikoh sosok yang hebat dan multitalenta,” kata Rini, Rabu (6/12/2023).

“Karena dia bisa semuanya, serba bisa. Saya lihat dari sosial medianya sosoknya walaupun kecil, kecil-kecil cabai rawit,” ucapnya.

Kebaikannya tersebut membuat Rini menyebut jika Siti Atikoh pantas untuk menjadi teladan para perempuan Indonesia.

“Dia bisa jadi teladan, teladan bagi wanita Indonesia. Karena di samping pintar, dia juga ramah, bisa membaur dengan masyarakat,” tutur Rini.