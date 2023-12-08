Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Puji Siti Atikoh, Pelaku UMKM di Yogya : Beliau Sosok Hebat dan Multitalenta

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |01:32 WIB
Puji Siti Atikoh, Pelaku UMKM di Yogya : Beliau Sosok Hebat dan Multitalenta
Pelaku UMKM di Yogyakarta sebut Siti Atikoh sebagai sosok hebat dan multitalenta. (MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Kehadiran istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh di Jogja T-Shirt Jethe di Gamping, Sleman, Yogyakarta disambut antusias para pelaku UMKM. Semuanya menyambut Siti Atikoh dengan menyanyikan yel-yel Ganjar-Mahfud.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, seluruh pelaku UMKM terlihat kompak mengenakan kaus warna merah dengan foto Ganjar-Mahfud. Semuanya memamerkan produk usahanya di hadapan Siti Atikoh.

Salah seorang pelaku UMKM, Rini Widyastuti (50) menyampaikan sangat terkesima bertemu Siti Atikoh secara langsung. Rini mengaku, Siti Atikoh sangat sederhana, tapi multitalenta.

“Ibu Atikoh itu orang yang sederhana. Namun di balik kesederhanaannya itu, Ibu Atikoh sosok yang hebat dan multitalenta,” kata Rini, Rabu (6/12/2023).

“Karena dia bisa semuanya, serba bisa. Saya lihat dari sosial medianya sosoknya walaupun kecil, kecil-kecil cabai rawit,” ucapnya.

Kebaikannya tersebut membuat Rini menyebut jika Siti Atikoh pantas untuk menjadi teladan para perempuan Indonesia.

“Dia bisa jadi teladan, teladan bagi wanita Indonesia. Karena di samping pintar, dia juga ramah, bisa membaur dengan masyarakat,” tutur Rini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement