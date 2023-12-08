Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Siti Atikoh Resmikan Posko TPC Ganjar-Mahfud MD di Solo

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |00:16 WIB
Siti Atikoh Resmikan Posko TPC Ganjar-Mahfud MD di Solo
Siti Atikoh resmikan TPC Ganjar-Mahfud di Solo. (MPI/Romensy August)
A
A
A

 

SOLO - Posko Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar Pranowo-Mahfud MD tingkat Kota Solo mulai dibuka, Kamis (7/12/2023) malam. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh meresmikan langsung pembukaan posko tersebut.

Siti Atiqoh tiba di lokasi posko TPC yang terletak di Jalan RM Said No 161, Mangkubumen, Banjarsari Solo sekira pukul 22.00 WIB. Dalam orasinya istri mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu berpesan agar seluruh anggota tim pemenangan tidak goyah dengan adanya upaya intimidasi.

"Jangan sampai takut terhadap tekanan, intimidasi, dan upaya-upaya yang coba menggoyahkan kita," ujarnya.

Atiqoh mengajak seluruh anggota TPC Ganjar-Mahfud yang terdiri atas kader 4 partai pengusung, yaitu PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo Kota Solo untuk berjuang bersama-sama memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Kita berjuang bersama-sama, duduk di tengah-tengah masyarakat, pedih bersama, menangis bersama, dan kita juga berbahagia bersama. Terima kasih untuk TPC kota Solo yang selalu solid," tuturnya.

Selain Atiqoh kegiatan itu juga dihadiri para Ketua DPC PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo Kota Solo, yaitu FX. Hadi Rudyatmo, Edi Jasmanto, Bambang Wiryawan, dan Milia Jatmiati.

Ketua DPC PDIP Solo, FX. Hadi Rudyatmo saat menyambut Atiqoh sempat melontarkan sebutan ibu negara kepadanya.

"Ibu negara, doa yang baik oleh to," lontarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement