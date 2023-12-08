Siti Atikoh Resmikan Posko TPC Ganjar-Mahfud MD di Solo

SOLO - Posko Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar Pranowo-Mahfud MD tingkat Kota Solo mulai dibuka, Kamis (7/12/2023) malam. Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh meresmikan langsung pembukaan posko tersebut.

Siti Atiqoh tiba di lokasi posko TPC yang terletak di Jalan RM Said No 161, Mangkubumen, Banjarsari Solo sekira pukul 22.00 WIB. Dalam orasinya istri mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu berpesan agar seluruh anggota tim pemenangan tidak goyah dengan adanya upaya intimidasi.

"Jangan sampai takut terhadap tekanan, intimidasi, dan upaya-upaya yang coba menggoyahkan kita," ujarnya.

Atiqoh mengajak seluruh anggota TPC Ganjar-Mahfud yang terdiri atas kader 4 partai pengusung, yaitu PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo Kota Solo untuk berjuang bersama-sama memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Kita berjuang bersama-sama, duduk di tengah-tengah masyarakat, pedih bersama, menangis bersama, dan kita juga berbahagia bersama. Terima kasih untuk TPC kota Solo yang selalu solid," tuturnya.

Selain Atiqoh kegiatan itu juga dihadiri para Ketua DPC PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo Kota Solo, yaitu FX. Hadi Rudyatmo, Edi Jasmanto, Bambang Wiryawan, dan Milia Jatmiati.

Ketua DPC PDIP Solo, FX. Hadi Rudyatmo saat menyambut Atiqoh sempat melontarkan sebutan ibu negara kepadanya.

"Ibu negara, doa yang baik oleh to," lontarnya.