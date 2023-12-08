Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Truk Tangki Pengangkut Metanol Meledak di Jalan Tol Jombang, Api Membumbung Tinggi

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:48 WIB
Truk Tangki Pengangkut Metanol Meledak di Jalan Tol Jombang, Api Membumbung Tinggi
Truk tangki pengangkut metanol meledak dan terbakar di Jalan Tol Jombang (Foto : iNews)
A
A
A
 

JOMBANG - Sebuah truk tangki pengangkut metanol meledak di Jalan Tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 7 Desember 2023, malam. Peristiwa tersebut menimbulkan kebakaran hebat.

Dalam rekaman video warga menunjukkan detik-detik pasca meledaknya truk tangki pengangkut metanol di ruas jalan tol Km 673 di wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga yang ketakutan sempat berlarian.

Sebab, setelah terjadi ledakan sangat keras, dari truk tangki tersebut muncul api yang sangat besar dan membumbung tinggi ke udara. Akibat peristiwa tersebiut, tangki truk dengan nomor polisi B 9298 CIN tersebut ludes terbakar.

Beruntung, sang sopir bernama Dedy Agustiawan, warga Jetis Mojokerto dilaporkan selamat dalam peristiwa mengerikan itu.

Polisi yang berada di lokasi tak ada yang memberi keterangan saat dikonfirmasi wartawan terkait kejadian itu.

Namun, berdasarkan keterangan sopir truk, peristiwa ledakan tersebut terjadi saat truk yang mengangkut 24.000 metanol itu sedang melaju kencang dari Surabaya ke arah Semarang.

Saat berada di Km 673 atau 2 kilometer dari lokasi kecelakaan artis Vanesa Angel, ban belakang truk tiba-tiba pecah dan mengeluarkan percikan api yang membakar ban lainnya. Kemudia api merembet dan menyambar tangki muatan metanol hingga muncul ledakan yang lebih keras hingga beberapa kali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement