Truk Tangki Pengangkut Metanol Meledak di Jalan Tol Jombang, Api Membumbung Tinggi

JOMBANG - Sebuah truk tangki pengangkut metanol meledak di Jalan Tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 7 Desember 2023, malam. Peristiwa tersebut menimbulkan kebakaran hebat.

Dalam rekaman video warga menunjukkan detik-detik pasca meledaknya truk tangki pengangkut metanol di ruas jalan tol Km 673 di wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga yang ketakutan sempat berlarian.

Sebab, setelah terjadi ledakan sangat keras, dari truk tangki tersebut muncul api yang sangat besar dan membumbung tinggi ke udara. Akibat peristiwa tersebiut, tangki truk dengan nomor polisi B 9298 CIN tersebut ludes terbakar.

Beruntung, sang sopir bernama Dedy Agustiawan, warga Jetis Mojokerto dilaporkan selamat dalam peristiwa mengerikan itu.

Polisi yang berada di lokasi tak ada yang memberi keterangan saat dikonfirmasi wartawan terkait kejadian itu.

Namun, berdasarkan keterangan sopir truk, peristiwa ledakan tersebut terjadi saat truk yang mengangkut 24.000 metanol itu sedang melaju kencang dari Surabaya ke arah Semarang.

Saat berada di Km 673 atau 2 kilometer dari lokasi kecelakaan artis Vanesa Angel, ban belakang truk tiba-tiba pecah dan mengeluarkan percikan api yang membakar ban lainnya. Kemudia api merembet dan menyambar tangki muatan metanol hingga muncul ledakan yang lebih keras hingga beberapa kali.