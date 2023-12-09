Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Leader DS Daeli Hadiri SMANSA Gido Got Talent di Nias

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |04:24 WIB
Caleg Perindo Leader DS Daeli Hadiri SMANSA Gido Got Talent di Nias
Caleg Partai Perindo Leader DS Daeli hadiri SMANSA Gido Got Talents di Nias. (Jonirman Tofanoa)
A
A
A

NIAS - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Leader DS Daeli, menghadiri SMANSA Gido Got Talent di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Jumat (8/12/2023).

Kegiatan berlangsung meriah. Setiap talenta menunjukkan kemampuan maksimal.

Kegiatan ini dihadiri sebanyak kurang lebih 1000 orang siswa.

Go Telent ini diselenggarakan di SMAN 1 Gido Jalan Karya No 3 Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias. Para peserta menunjukkan talentanya baik dalam hal bernyanyi, menari, akrobat, seni bela diri, memainkan alat musik, atau kegiatan lainnya.

Melalui ajang ini nantinya diharapkan bermunculan bakat khusus yang bermanfaat untuk sekolah maupun meningkatkan kreativitas para siswa itu sendiri.

Selain itu, pada kesempatan yang sama juga ada P5 Final Show yang menampilkan pemeran sebagai hasil akhir dari perkembangan dimensi berdasarkan proyek P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila).

“Hari ini saya ada di event Smansa Go Talent. Ini adalah event pertama di Nias bagaimana Ketua Osis SMAN 1 Gido melaksanakan event untuk menjadi wadah para siswa-siswi Nias untuk menyalurkan talenta-talenta mereka,” ucap Leader DS Daeli Caleg DPR RI Sumut II dari Partai Perindo itu seusai berakhirnya acara Go Talent kepada MNC Portal, Jumat (8/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement