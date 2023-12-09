Caleg Perindo Leader DS Daeli Hadiri SMANSA Gido Got Talent di Nias

NIAS - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Leader DS Daeli, menghadiri SMANSA Gido Got Talent di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Jumat (8/12/2023).

Kegiatan berlangsung meriah. Setiap talenta menunjukkan kemampuan maksimal.

Kegiatan ini dihadiri sebanyak kurang lebih 1000 orang siswa.

Go Telent ini diselenggarakan di SMAN 1 Gido Jalan Karya No 3 Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias. Para peserta menunjukkan talentanya baik dalam hal bernyanyi, menari, akrobat, seni bela diri, memainkan alat musik, atau kegiatan lainnya.

Melalui ajang ini nantinya diharapkan bermunculan bakat khusus yang bermanfaat untuk sekolah maupun meningkatkan kreativitas para siswa itu sendiri.

Selain itu, pada kesempatan yang sama juga ada P5 Final Show yang menampilkan pemeran sebagai hasil akhir dari perkembangan dimensi berdasarkan proyek P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila).

“Hari ini saya ada di event Smansa Go Talent. Ini adalah event pertama di Nias bagaimana Ketua Osis SMAN 1 Gido melaksanakan event untuk menjadi wadah para siswa-siswi Nias untuk menyalurkan talenta-talenta mereka,” ucap Leader DS Daeli Caleg DPR RI Sumut II dari Partai Perindo itu seusai berakhirnya acara Go Talent kepada MNC Portal, Jumat (8/12/2023).