HOME NEWS NEWS

Michael Sianipar Yakin Caleg Muda Perindo Dapat Bersaing di Pemilu 2024

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |13:40 WIB
Michael Sianipar Yakin Caleg Muda Perindo Dapat Bersaing di Pemilu 2024
Ketua Umum Pemuda Perindo Michael Sianipar (Foto: Heri Purnomo)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Perindo, Michael Sianipar optimis bahwa caleg muda Partai Perindo berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 dapat bersaing pada pesta demokrasi nanti.

Meskipun dengan keterbatasan finansial dan pengalaman, Michael mengatakan, caleg muda Partai Perindo memiliki niat dan semangat yang tinggi dalam memajukan masayarakat Indonesia.

Menurutnya, saat ini banyak politisi yang males melakukan kampanye untuk mendapatkan suara di masyarakat. Sebab itu, pesta demokrasi kali ini menjadi momentum bagi caleg muda Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo untuk mengubah hal tersebut.

"Saya yakin ini kita bisa nambah kursi termasuk di daerah yang belum memiliki kursi," katanya dalam acara Pelatihan Caleg Muda Partai Perindo, Sabtu (9/12/2023).

Adapun dalam acara kali ini, Michael menginginkan caleg muda untuk mengamalkan sejumlah materi yang disampaikannya maupun pemateri lainnya. Sehingga target yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dapat tercapai.

"Semoga banyak ilmu baru ini juga segera diamalkan dan untuk teman saling melihat satu sama lain bahwa teman-teman tidak sendiri," katanya.

