Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Ratahan Sulut

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bermagnitudo (M) 3,9 mengguncang Ratahan, Mitra, Sulawesi Utara. Gempa tersebut terjadi pada Sabtu (9/12/2023) pukul 02.48 WIB.

Lokasi gempa berada di 104 Kilometer (Km) dari Tenggara Ratahan, Mitra, Sulawesi Utara. Pusat gempa tersebut berada di kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:3.9, 09-Dec-2023 02:48:21WIB, Lok:0.43LU, 125.50BT (104 km Tenggara RATAHAN-MITRA-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Sabtu (9/12/2023).

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah. Hingga kini belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut. Namun, warga daerah Ratahan diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutup keterangan itu.

(Erha Aprili Ramadhoni)