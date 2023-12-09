Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bermagnitudo (M) 4,7 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara. Gempa terjadi pada Jumat (8/12/2023) pukul 23.09 WIB.

Lokasi gempa berada di 476 kilometer (Km) dari Timur Laut Melonguane, Sulawesi Utara. Pusat gempa tersebut berada di kedalaman 10 km.

"#Gempa Mag:4.7, 08-Dec-2023 23:09:52WIB, Lok:8.28LU, 126.95BT (476 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG ," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Jumat (8/12/2023).

BMKG menyatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah. Hingga kini belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut. Namun, warga daerah Melonguane, Sulawesi Utara diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutup keterangan itu

(Erha Aprili Ramadhoni)