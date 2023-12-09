Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Hilang Kendali, Brio Terjun ke Jurang di Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |01:03 WIB
Hilang Kendali, Brio Terjun ke Jurang di Sukabumi
Hilang kendali, Brio terjun ke jurang di Sukabumi. (Ist)
SUKABUMI - Sebuah mobil Honda Brio putih terjun ke jurang di tanjakan Cisarakan, Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Informasi yang dihimpun, kendaraan bernomor polisi F 1048 ET itu melaju dari arah Cikidang menuju Palabuhanratu. Namun saat menuruni tanjakan tersebut mobil tersebut kurang mengetahui medan hingga akhirnya terjun ke jurang.

"Saat saya lewat udah rame orang, pas dilihat ada mobil Brio putih di bawah jurang. Katanya sih hilang kendali karena rem blong," kata salah seorang pengedara, M Wildan, Jumat (8/12/2023).

M Wildan menjelaskan, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Namun hingga pukul 22.17 WIB kendaraan masih belum dapat di evakuasi.

"Masih dibawah jurang mobilnya, disitu juga rame orang juga," terangnya.

Ditanya korban jiwa, M Wildan menyebutkan sudah di evakuasi ke RSUD Palabuhanratu. Terkait luka jiwa dirinya belum mengetahui pasti.

