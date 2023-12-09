Advertisement
HOME NEWS JABAR

Anies Baswedan Janjikan Harga Bahan Pokok Terjangkau dan Petani Sejahtera

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |12:24 WIB
Anies Baswedan Janjikan Harga Bahan Pokok Terjangkau dan Petani Sejahtera
Anies Baswedan (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

KUNINGAN - Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menjanjikan harga bahan pokok terjangkau dan petani sejahtera. Hal ini disampaikannya saat berkunjung ke Pasar Kepuh, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Dalam kunjungan itu, Anies menyempatkan berinteraksi dengan masyarakat. Dia pun bertanya mengenai harga bahan pokok yang dirasakan saat ini.

"Tadi keliling pasar, harganya murah atau mahal? Mahal atau murah?," tanya Anies pada warga sekitar di Pasar Kepuh, Kabupaten Kuningan, Sabtu (9/12/2023).

Sontak pertanyaan tersebut dijawab dengan masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa harga bahan-bahan saat ini cukup mahal.

"Mau diteruskan? Bener tidak mau diterusin? Jadi maunya apa?," lanjut tanya Anies.

Lalu, masyarakat sekitarpun meneriakkan perlunya perubahan yang mana merupakan jargon yang selama ini digaungkan Anies.

Halaman:
1 2
      
