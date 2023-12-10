Buka Posko Pemenagan, Perindo Nias: Masyarakat Ingin Perubahan

NIAS – Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Nias Feber Forman Fakho yang maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut 8 Kepulaun Nias membuka secara resmi posko pemenangan di Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, Sabtu (9/12/2023).

Di hadapan masyarakat banyak yang antusias dengan acara tersebut, Feber Forman Fakho sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut 8 bernomor urut 2 Dapil Kab. Nias, Kota Gunungsitoli, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara itu memperkenalkan diri memohon dukungan.

“Hari ini kita sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumut Dapil 8 meliputi Kab. Nias, Kota Gunungsitoli, Kab. Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara membuka posko pemenangan di Desa Hilihoru, Kecamatan Bawolato. Antusias disambut oleh masyarakat Bawolato,” ucap Feber Forman Fakho kepada MNC Portal, Sabtu (9/12/2023).

Lanjutnya, bahwa perwakilan Kepulauan Nias yang duduk di kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara nantinya harus mampu membawa perubahan untuk mengejar ketertinggalan baik dalam bidang infrastruktur dan lainnya.

“Harapan masyarakat ini, mereka menyampaikan ingin perubahan. Ketertinggalan selama ini seperti pembangunan jalan, serta petani dan nelayan supaya kedepan lebih diperhatikan lagi demi sebuah kemajuan” tuturnya.

Feber yang juga ketua DPD Kab. Nias di Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keinginan seperti yang diharapkan sebelumnya, pembangunan di Kepulauan Nias disuarakan dengan tanggung jawab kepada pemerintah.

“Harapan ini terhadap masyarakat, mari bergandengan tangan untuk mengantarkan kita ke DPRD Provinsi Sumatera Utara. Setiap suara masyarakat akan kita sampaikan secara maksmimal kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara” pungkasnya.

