HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Dina Masyusin Gelar Senam Sehat dan Sapa Warga di Rawa Buaya

Dimas Choirul , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |12:27 WIB
Caleg Perindo Dina Masyusin Gelar Senam Sehat dan Sapa Warga di Rawa Buaya
Senam sehat Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Puluhan warga Jalan Suka Menanti, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat mengikuti senam sehat bersama Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Minggu (10/12/2023).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Barat Dina Masyusin sekaligus diawasi oleh Panwaslu Kelurahan Rawa Buaya Mawardi.

Dalam kesempatannya, Dina menyampaikan, pihaknya menggelar kegiatan tersebut dalam rangka mengajak warga hidup sehat.

"Hari ini kegiatannya senam antusias masyarakat luar biasa diikuti oleh beberapa ibu-ibu yang keinginannya tinggi untuk sehat," kat Dina kepada wartawan di lokasi, Minggu.

Usai kegiatan senam sehat, Dina lalu menyapa warga di RT10/RW11 bersama para relawannya. Sapa warga ini, kata dia dia, untuk memperkenalkan lebih jauh Partai Perindo di mata masyarakat Rawa Buaya.

"Khususnya wilayah Rawa buaya, yang tentunya wilayah tersebut belum banyak tau adanya Partai Perindo, makanya kami hadir," kata Dina.

Halaman:
1 2
      
