HOME NEWS NUSANTARA

Cabuli Anak Tetangga, Kakek di Lampung Diringkus Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |10:45 WIB
Cabuli Anak Tetangga, Kakek di Lampung Diringkus Polisi
Pelaku pencabulan anak tetangga (Foto: dok polisi)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang kakek berinisial SO (60) di Lampung Tengah tega mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 5 tahun.

Kakek warga Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah itu ditangkap di kediamannya pada Jumat 8 Desember 2023.

Kapolsek Padang Ratu Kompol Rahmin mengatakan, peristiwa itu terungkap berawal dari korban yang mengeluhkan sakit di kemaluannya.

"Kejadian itu terjadi pada Minggu 3 Desember 2023, peristiwa itu diketahui sang ibu pada sore hari, saat korban dimandikan oleh ibunya," ujar Rahmin dalam keterangannya, Sabtu (9/12/2023) malam.

Rahmin menjelaskan, sebelumnya ibu korban menduga hanya luka biasa. Namun, pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, korban kembali meringis kesakitan.

"Ibu korban lalu penasaran dan bertanya aktivitas sang anak sebelum mandi. Ternyata, sebelumnya korban berada di rumah SO yang merupakan tetangga orangtua korban," kata dia.

Halaman:
1 2
      
