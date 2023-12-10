Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

1.000 Layang-Layang Ganjar-Mahfud Mengudara di Langit Bandung Barat, Mahfud: Ini Kesenangan Rakyat

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |11:05 WIB
1.000 Layang-Layang Ganjar-Mahfud Mengudara di Langit Bandung Barat, Mahfud: Ini Kesenangan Rakyat
Mahfud MD/Foto: Ferry Bangkit
A
A
A

 

BANDUNG BARAT - Ribuan layang-layang bergambar Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD diterbangkan di Lapangan Ariyanti, Kampung Parigi Lame, RT 02/07, Desa Ciwaruga, Kecamatan Carongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Minggu (10/12/2023).

Ribuan layang itu menyambut kedatangan Cawapres Mahfud MD yang menyempatkan hadir dalam acara Helaran Ganjar Mahfud di Tanas Pasundan yang diinisiasi Relawan Jaringan Rakyat untuk Ganjar (Juragan).

 BACA JUGA:

Mahfud MD pun sempat menyaksikan ketika layang-layang itu diterbangkan secara serentak di langit Bandung Barat. Selain di Desa Ciwaruga, layang-layang juga diterbangkan di Stone Garden, Cipatat, KBB dan Pasirlangu, Cisarua.

"Ada sekitar 1.000 layang-layang yang diterbangkan tapi bukan di sini saja, ada di tiga lokasi," kata Ketua Panitia Pelaksana Riani Soedarmo.

 BACA JUGA:

Dia mengatakan, ada makna di balik penerbangan 1.000 layang-layang. Riani berharap pasangan Ganjar Pranowo-Ganjar Mahfud MD bisa terbang tinggi seperti layang-layang. Artinya, pasangan nomor urut 3 itu bisa terpilih di Pilpres 2024.

"Maknanya ya intinya biar Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD bisa terbang tinggi," ucap Riani.

Menyaksikan permainan layang-layang, Mahfud MD pun teringat masa kecilnya. Dia mengatakan layang-layang merupakan permainan yang disenangi masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement