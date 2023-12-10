1.000 Layang-Layang Ganjar-Mahfud Mengudara di Langit Bandung Barat, Mahfud: Ini Kesenangan Rakyat

BANDUNG BARAT - Ribuan layang-layang bergambar Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD diterbangkan di Lapangan Ariyanti, Kampung Parigi Lame, RT 02/07, Desa Ciwaruga, Kecamatan Carongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Minggu (10/12/2023).

Ribuan layang itu menyambut kedatangan Cawapres Mahfud MD yang menyempatkan hadir dalam acara Helaran Ganjar Mahfud di Tanas Pasundan yang diinisiasi Relawan Jaringan Rakyat untuk Ganjar (Juragan).

Mahfud MD pun sempat menyaksikan ketika layang-layang itu diterbangkan secara serentak di langit Bandung Barat. Selain di Desa Ciwaruga, layang-layang juga diterbangkan di Stone Garden, Cipatat, KBB dan Pasirlangu, Cisarua.

"Ada sekitar 1.000 layang-layang yang diterbangkan tapi bukan di sini saja, ada di tiga lokasi," kata Ketua Panitia Pelaksana Riani Soedarmo.

Dia mengatakan, ada makna di balik penerbangan 1.000 layang-layang. Riani berharap pasangan Ganjar Pranowo-Ganjar Mahfud MD bisa terbang tinggi seperti layang-layang. Artinya, pasangan nomor urut 3 itu bisa terpilih di Pilpres 2024.

"Maknanya ya intinya biar Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD bisa terbang tinggi," ucap Riani.

Menyaksikan permainan layang-layang, Mahfud MD pun teringat masa kecilnya. Dia mengatakan layang-layang merupakan permainan yang disenangi masyarakat.