Bertemu Sesepuh Jabar, Mahfud Kagumi Semangat Pemberantasan Korupsi Solihin GP

BANDUNG - Sesepuh Jawa Barat Solihin GP yang kini berusia 97 tahun itu senang atas kunjungan Mahfud MD di kediaman Bandung, Jawa Barat. Apalagi Mahfud sudah berkeliling dan berjumpa dengan banyak warga di Jawa Barat dalam perjalanan sebagai cawapres.

Solihin berpesan kepada Calon Wakil Presiden (Cawapres) pasangan nomor 3 itu agar persatuan Indonesia terus dijaga. Solihin GP didampingi keluarga serta tokoh-tokoh Pasundan yang kerap berdiskusi dengan beliau.

Keluarga Solihin GP dan perwakilan masyarakat Sunda memberikan ikat kepala yang melambangkan ikatan batin agar pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa memenangkan Pemilu Presiden 2024 sekaligus mendorong agar harapan bangsa agar kehidupan semakin lebih baik.

“Kami perlu bekal-bekal. Yaitu antara lain dengan sowan dan membaca sejarah hidup, belajar cara bergaul para pimpinan kita. Waktu masih memimpin, Bapak Solihin GP menjadi salah satu teladan Indonesia, khususnya kebanggan rakyat Jawa Barat,” ucap Mahfud MD di hadapan Solihin GP dan Istri.

Menurut Mahfud, pesan Solihin GP mengenai korupsi harus dicamkan semua pihak di Tanah Air, terutama pemerintah dan aparat penegak hukum. Pesan itu tidak selalu harus diucapkan tapi juga bisa dikonsultasikan melalui istilah membaca kehidupan.

Pesan apa yang telah disampaikan oleh pihak keluarga dan sahabat Solihin GP tentu sangat penting untuk diikuti. Tapi jauh lebih penting, sambung Mahfud, adalah sepak terjang dan bagaimana Solihin GP menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.

“Bekerja dengan penuh integritas, seperti yang dicontohkan oleh pak Solihin GP. Kita akan membangun negara dengan demokrasi yang baik dan bermartabat.” pungkas Mahfud.

Mahfud sempat menanyakan kenapa Mang Ihin masih memberi atensi besar soal korupsi di masa tuanya. Dalam beberapa kesempatan, jawaban Solihin GP ke pihak keluarga dan kerabat masih sangat tegas. Korupsi tidak hanya merusak ekonomi tapi lebih dalam. Yaitu merusak jiwa royong yang merupakan modal bangsa Indonesia untuk merdeka.