Baru 3 Hari Rujuk, IRT Ditemukan Tewas Bunuh Diri Minum Racun Putas

MURA - Seorang ibu rumah tangga berinisial Ad (37) ditemukan tewas di lahan kebun karet miliknya karena meminum racun putas, Sabtu (9/12/2023) sekitar pukul 10.45 WIB. Hingga membuat geger warga Dusun Sungai Miang Desa Durian Remuk, Kecamatan Muara Belliti, Kabupaten Musi Rawas.

Kapolres Musi Rawas, AKBP Danu Agus Purnomo melalui Kasi Humas Iptu Herdiansyah membenarkan adanya seorang wanita ditemukan meninggal dunia di kebun karet miliknya oleh warga dan di duga bunuh diri dengan cara meminum racun putas.

"Iya korban diduga bunuh diri dengan cara mengkonsumsi racun jenis putas," katanya

Dijelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan adanya bekas akibat kekerasan, terdapat luka gores di siku tangan sebelah kiri dan terdapat sisa butiran putas di leher korban.

Untuk kronologis kejadian, pada hari Sabtu (9/12/2023) sekitar pukul 06.30 WIB korban berangkat pergi menyadap karet. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB saksi Sumini datang ke rumah korban untuk mengajak menimbun pokok sawit di lahan warga.

"Akan tetapi korban sudah berangkat memotong karet," jelasnya.

Selanjutnya saksi Sumini bersama saksi Sintia berangkat menemui korban di kebun karet. Saat tiba di kebun, kedua saksi menemukan korban sudah terbaring di areal kebun karet dengan tertelentang.

Selain itu di samping korban ditemukan tas dan bungkusan racun putas yang sudah terbuka. Lalu pada mulut korban terdapat sisa putas yang dikonsumsi korban.