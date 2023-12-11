Kecelakaan Beruntun, 2 Truk Tronton Hantam Daihatsu Ayla di Gresik

GRESIK - Satu unit mobil city car Daihatsu Ayla hancur dihantam 2 unit truk tronton di ruas Jalur Pantura, tepatnya di Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tetapi kecelakaan karambol itu sempat melumpuhkan lalu lintas di Jalur Pantura, hingga mencapai 3 kilometer.

Kecelakaan tersebut sidikitnya melibatkan 4 unit kendaraan pada Senin (11/12/2023) sore.

Akibat kecelakaan itu, Mobil Daihatsu Ayla dengan nimor polisi L 1035 DAE, yang dikemudikan VF, warga surabaya, mengalami kerusakan, usai dihantam 2 unit truk tronton.

Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian menyebutkan kecelakaan terjadi saat mobil Ayla berusaha mendahului dari sebelah kiri truk tronton dengan nopol B 9288 yang dikemudikan AM, warga Berebes, Jawa Tengah.

Tanpa diduga, mobil tersebut mendadak selip dan oleng ke kanan hingga dihantam truk tronton yang melaju searah dengannya.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk tronton dengan nopol B 9753 BXU yang dikemudikan RS.

Karena jaraknya terlalu dekat, pengemudi truk tronton di depannya tidak bisa menghindar sehingga kecekakaan tidak terhindarkan.

Selain itu, satu unit minibus, yang berada di belakang mbil Ayla juga tertabrak truk tronton sehingga hamcur di bagian depannya.

"Saya tidak bisa menghindar karena jaraknya terlalu dekat," ujar sopir truk tronton RS.