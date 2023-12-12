Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Majelis Umum PBB Akan Ambil Suara Tuntut Gencatan Senjata di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:11 WIB
Majelis Umum PBB Akan Ambil Suara Tuntut Gencatan Senjata di Gaza
Foto: Reuters.
A
A
A

PBB - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, (12/12/2023) tampaknya akan menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dalam konflik yang telah berlangsung selama dua bulan antara Israel dan Hamas setelah Amerika Serikat (AS) memveto langkah tersebut di Dewan Keamanan.

Tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara, yang akan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang mencerminkan bahasa yang diblokir oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara pekan lalu.

Resolusi Majelis Umum tidak mengikat namun memiliki bobot politik dan mencerminkan pandangan global mengenai perang di Jalur Gaza, karena otoritas kesehatan di wilayah Palestina yang dikuasai Hamas mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah melampaui 18.000 orang.

Pemungutan suara majelis dilakukan sehari setelah 12 utusan Dewan Keamanan mengunjungi perbatasan Rafah di sisi Mesir, satu-satunya tempat di mana bantuan kemanusiaan dan pengiriman bahan bakar dalam jumlah terbatas menyeberang ke Gaza. Amerika Serikat tidak mengirimkan perwakilannya dalam perjalanan tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
