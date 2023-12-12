Bogor Diguyur Hujan Deras dan Angin Kencang, 12 Pohon Tumbang

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat data sementara 14 bencana melanda Kota Bogor, 12 di antaranya adalah pohon tumbang. Bencana itu disebabkan hujan deras disertai angin kencang sore tadi.

"Update pukul 18.00 WIB, 14 laporan (sementara) masuk kejadian bencana," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh, Senin (11/12/2023).

Bencana yang terjadi paling banyak pohon tumbang 12 kejadian dan 2 atap rumah terbawa angin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja menimbulkan kerugian materi rumah warga hingga beberapa kendaraan tertimpa pohon tumbang.

"Alhamdulillah (tidak ada korban jiwa), hanya materi," ungkapnya.

Berikut data sementara 14 kejadian bencana di Kota Bogor sore ini :

1. Pohon tumbang arah SMK Yapis

2. Pohon tumbang di Jalan Ahmad Yani

3. Pohon tumbang di area Pandu Raya

4. Pohon tumbang di Jalan Portibi, RT 006/RW 009, Kelurahan Kedung Badak.

5. Pohon tumbang samping Gedung DPRD Kota Bogor

6. Pohon tumbang di RT 001/RW 003, Kelurahan Kedung Waringin

7. Pohon tumbang di parkiran Bank BSI Ahmad Yani

8. Pohon tumbang di RT 005/RW 010, Kelurahan Sukadamai