Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bogor Diguyur Hujan Deras dan Angin Kencang, 12 Pohon Tumbang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |00:02 WIB
Bogor Diguyur Hujan Deras dan Angin Kencang, 12 Pohon Tumbang
12 pohon tumbang usai hujan deras mengguyur Bogor (Foto : BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat data sementara 14 bencana melanda Kota Bogor, 12 di antaranya adalah pohon tumbang. Bencana itu disebabkan hujan deras disertai angin kencang sore tadi.

"Update pukul 18.00 WIB, 14 laporan (sementara) masuk kejadian bencana," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh, Senin (11/12/2023).

Bencana yang terjadi paling banyak pohon tumbang 12 kejadian dan 2 atap rumah terbawa angin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja menimbulkan kerugian materi rumah warga hingga beberapa kendaraan tertimpa pohon tumbang.

"Alhamdulillah (tidak ada korban jiwa), hanya materi," ungkapnya.

Berikut data sementara 14 kejadian bencana di Kota Bogor sore ini :

1. Pohon tumbang arah SMK Yapis

2. Pohon tumbang di Jalan Ahmad Yani

3. Pohon tumbang di area Pandu Raya

4. Pohon tumbang di Jalan Portibi, RT 006/RW 009, Kelurahan Kedung Badak.

5. Pohon tumbang samping Gedung DPRD Kota Bogor

6. Pohon tumbang di RT 001/RW 003, Kelurahan Kedung Waringin

7. Pohon tumbang di parkiran Bank BSI Ahmad Yani

8. Pohon tumbang di RT 005/RW 010, Kelurahan Sukadamai

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189508/pohon_tumbang-gt3A_large.jpg
Tertimpa Pohon Tumbang di Menteng, 6 Mobil Ringsek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185203/viral-7tyJ_large.jpg
Cuaca Ekstrem, Ratusan Pohon Rawan Tumbang di Jakarta Ditebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184733/pohon-n8Ff_large.jpg
Pohon Besar Tumbang Menimpa Sebuah Mobil di Dekat Bundaran Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184729/pohon_tumbang-n9o7_large.jpg
Pohon Tumbang di Jalan Sisingamangaraja Jaksel, Lajur Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798/potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183795/pohon-aP27_large.jpg
Pohon Tumbang di Kedaung Tangsel, Bocah Perempuan Alami Luka-luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement