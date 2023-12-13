Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

10 Rudal Rusia Hantam Ibu Kota Ukraina, Setidaknya 51 Orang Terluka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |13:43 WIB
10 Rudal Rusia Hantam Ibu Kota Ukraina, Setidaknya 51 Orang Terluka
Foto: Reuters.
A
A
A

KYIV - Serangan rudal kedua Rusia di Kyiv minggu ini melukai setidaknya 51 orang dan merusak rumah serta rumah sakit anak-anak, kata para pejabat Ukraina pada Rabu, (13/12/2023). Serangan ini terjadi ketika Presiden Volodymyr Zelensky berada di Washington untuk memohon lebih banyak bantuan untuk negaranya.

Sistem pertahanan udara Ukraina menjatuhkan 10 rudal balistik yang menargetkan ibu kota sekira pukul 03.00 waktu setempat, kata Angkatan Udara Ukraina melalui Telegram.

Puing-puing yang berjatuhan menyebabkan cedera dan kerusakan di empat distrik di Kyiv di sepanjang Sungai Dnipro, yang membelah ibu kota, kata para pejabat, sebagaimana dilansir Reuters.

Jendela dan pintu masuk hancur akibat puing-puing di rumah sakit anak-anak di distrik Dniprovskyi di Kyiv, namun berdasarkan penilaian awal, tidak ada korban jiwa, kata Wali Kota Vitali Klitschko melalui Telegram.

Puing-puing juga menghantam beberapa bangunan tempat tinggal di distrik Dniprovskyi, melukai sedikitnya 51 orang, termasuk enam anak-anak, kata Serhiy Popko, kepala administrasi militer Kyiv, melalui Telegram. Pasokan air di wilayah tersebut juga rusak.

Halaman:
1 2
      
