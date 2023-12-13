AS: Rusia Kehilangan 87% Pasukannya Sebelum Perang di Ukraina

RUSIA - Rusia telah kehilangan 87 persen dari jumlah total pasukan darat aktif yang dimilikinya sebelum melancarkan invasi ke Ukraina dan dua pertiga dari tank sebelum invasi. Hal ini diungkapkan sebuah sumber kepada CNN. Sumber ini mengetahui penilaian intelijen Amerika Serikat (AS) yang tidak diklasifikasikan yang diberikan ke Kongres.

Meski begitu, meski banyak korban jiwa dan peralatan, Presiden Rusia Vladimir Putin bertekad untuk terus maju menjelang peringatan dua tahun perang tersebut pada awal tahun depan dan para pejabat AS memperingatkan bahwa Ukraina masih sangat rentan. Serangan balik Ukraina yang sangat dinanti-nantikan mengalami stagnasi selama musim gugur, dan para pejabat AS percaya bahwa Kiev kemungkinan tidak akan memperoleh kemajuan besar dalam beberapa bulan mendatang.

Penilaian tersebut, yang dikirim ke Capitol Hill pada Senin (11/12/2023), dilakukan ketika beberapa anggota Partai Republik menolak keras AS memberikan dana tambahan untuk Ukraina dan pemerintahan Biden telah meluncurkan upaya pengadilan penuh untuk mencoba mendapatkan dana tambahan melalui Kongres.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berada di Washington pada Selasa (12/12/2023), bertemu dengan anggota parlemen AS dan Presiden Joe Biden dalam upaya putus asa untuk mendapatkan bantuan militer dan ekonomi yang menurutnya sangat penting bagi kemampuan Ukraina untuk mempertahankan perjuangan melawan Rusia.

Rusia mampu mempertahankan upaya perangnya meskipun mengalami kerugian besar dengan melonggarkan standar perekrutan dan menggunakan persediaan peralatan lama era Soviet. Namun, penilaian tersebut menemukan bahwa perang tersebut mengundurkan upaya Rusia selama 15 tahun untuk memodernisasi kekuatan daratnya.

Menurut penilaian tersebut, Dari 360.000 tentara yang memasuki Ukraina, termasuk personel kontrak dan wajib militer, Rusia telah kehilangan 315.000 tentara di medan perang.