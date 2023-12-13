Alam Ganjar Sempat Ngobrol dengan Gibran, Senggol Tipis-Tipis soal Politik

JAKARTA - Putra Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengungkapkan perbincangannya dengan Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka saat sesi jeda debat Capres 2024 di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

"Oh, sama mas Gibran, enggak lah, cuma say hi aja, 'gimana Mas sehat?' terus tanya 'Mba Selvi enggak datang?' katanya lagi pada pulang soalnya lagi pada sakit, takutnya kenapa-kenapa," tutur Alam saat ditemui usai debat di Kantor KPU, Selasa (12/12/2023).

Saat disinggung terkait turut membahas politik, Alam membenarkannya. Hanya saja, kata Alam, pembahasan politik tak terlalu dalam.

"Senggol-senggol tipis, tapi tetap semangat, kasih semangat karena kita bersaing secara sehat ya," katanya.

Lebih lanjut, Alam mengaku dekat dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, ia mengaku dekat dengan adik Gibran, Kaesang Pangarep.

"Dekat, sama Mas Gibran sama Mas Kaesang dekat," ujarnya.