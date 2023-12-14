Inilah Sosok Abu Ubaidah, Sang Jubir Brigade Al Qassam yang Kasih Peringatan ke Israel

JAKARTA- Inilah sosok Abu Ubaidah, sang jubir Brigade Al Qassam yang kasih peringatan ke Israel. Melalui siaran televisi, ia mengatakan bahwa tidak akan melepaskan sandera Israel kecuali dengan tukar tawanan sebagai syarat pada, Minggu (10/12/2023).

Abu Ubaidah juga melaporkan bahwa pejuang Hamas berhasil merusak 180 kendaraan, tank, dan buldoser Israel dalam 10 hari sejak perang kembali pecah di Gaza.

Sebelumnya, ia sempat muncul pada 7 Oktober 2023 setelah Mohammad Al-Deif mengumumkan operasi Banjir Al-Aqsa. Dia menyampaikan perkembangan perang dan posisi Al Qassam. Tidak ada satu orangpun yang mengetahui sosok Abu Ubaidah sebenarnya.

Melansir WION, Kamis (14/12/2023) sosok Abu Ubaidah berasal dari Naalia, sebuah kota di Gaza yang diduduki oleh Israel pada tahun 1948. Ia pernah tinggal di Jabalia sebelah timur laut Gaza.

Beberapa kali rumahnya hancur akibat serangan Israel yaitu pada tahun 2008, 2012, 2014, dan beberapa tahun belakangan.

Sebelum perang tahun 2014, Ubaidah sempat menyelesaikan tesis di Universitas Islam dari Fakultas Dasar-Dasar Agama dengan judul Tanah Suci antara Yudaisme, Kekristenan, dan Islam.

Abu Ubaidah pertama kali dikenal publik pada tahun 2005. Saat itu ia berperan sebagai salah satu petugas lapangan Al Qassam. Setelah Israel meninggalkan Gaza pada tahun 2005, Abu Ubaidah secara resmi dipilih sebagai juru bicara Al-Qassam.

Kemudian pada tahun 2014, Ubaidah menawan salah satu tentara Israel bernama Shaul Aron di tengah konfrontasi darat.