Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tetap Kejar Hamas, Joe Biden Desak Israel Harus Lindungi Nyawa Warga Sipil di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |05:44 WIB
Tetap Kejar Hamas, Joe Biden Desak Israel Harus Lindungi Nyawa Warga Sipil di Gaza
Pesiden AS Joe Biden desak Israel lindungi warga sipil di Gaza (Foto: VOA)
A
A
A

GAZA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (14/12/2023) mengatakan dia ingin militer Israel fokus pada penyelamatan nyawa warga sipil saat mereka melakukan kampanye untuk melenyapkan Hamas dan menghadapi tekanan yang meningkat atas operasi militernya di Gaza.

Setelah pidato mengenai harga obat resep di Institut Kesehatan Nasional, Biden ditanya apakah dia ingin pemerintah Israel mengurangi serangannya terhadap Hamas saat mereka berperang di Gaza.

“Saya ingin mereka fokus pada bagaimana menyelamatkan nyawa warga sipil. Bukan berhenti mengejar Hamas, tapi lebih berhati-hati,” jawab Biden, dikutip CNN.

Komentar tersebut muncul ketika Penasihat keamanan nasional Biden Jake Sullivan bertemu dengan para pejabat tinggi Israel selama dua hari ke depan ketika Gedung Putih mendorong Israel untuk lebih tepat dalam operasi mereka melawan Hamas di Gaza.

Kunjungan Sullivan terjadi ketika perpecahan publik terjadi antara Biden dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengenai meningkatnya korban sipil di Gaza dan perbedaan pendapat tentang seperti apa masa depan warga Palestina setelah operasi tempur berakhir. Sullivan juga akan membahas upaya pembebasan delapan sandera Amerika yang masih berada di bawah kendali Hamas.

Sullivan bertemu dengan Netanyahu pada hari Kamis, dan dijadwalkan bertemu dengan pejabat tinggi Israel lainnya, termasuk Presiden Isaac Herzog, hingga Jumat (15/12/2023).

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby pada Kamis (14/12/2023) mengatakan Sullivan membahas peralihan serangan Israel terhadap Hamas ke “operasi intensitas rendah” dalam waktu dekat.

Kirby mengatakan Sullivan menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit” mengenai serangan Israel, termasuk upaya untuk lebih berhati-hati dan tepat dalam menentukan sasarannya. Dan Sullivan menekankan pentingnya beralih ke fase baru konflik yang telah menewaskan ribuan warga sipil di Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/18/3075928/joe_biden-C3KW_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Gugur, Joe Biden: Hari Baik Bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038430/perjalanan-politik-kamala-harris-dari-jaksa-distrik-hingga-wapres-as-PNbAAbYU2T.jpg
Perjalanan Politik Kamala Harris, dari Jaksa Distrik hingga Wapres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038230/raih-2-000-suara-kamala-harris-dapat-dukungan-kuat-dari-delegasi-partai-demokrat-untuk-jadi-capres-as-hJhpp3Gg2t.jpg
Raih 2.000 Suara, Kamala Harris Dapat Dukungan Kuat dari Delegasi Partai Demokrat untuk Jadi Capres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038163/netanyahu-ucapkan-terima-kasih-kepada-joe-biden-atas-persahabatan-selama-40-tahun-tvSfOalv92.jpg
Netanyahu Ucapkan Terima Kasih kepada Joe Biden Atas Persahabatan Selama 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037967/hunter-biden-putra-kedua-presiden-as-joe-biden-yang-tak-pernah-kering-skandal-YAZDOXNMzS.jpg
Hunter Biden, Putra Kedua Presiden AS Joe Biden yang Tak Pernah Kering Skandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037951/kisah-sedih-beau-biden-putra-tertua-presiden-as-joe-biden-yang-meninggal-akibat-kanker-otak-pNnUCpwPIo.jpg
Kisah Sedih Beau Biden, Putra Tertua Presiden AS Joe Biden yang Meninggal Akibat Kanker Otak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement