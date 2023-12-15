Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menhan Israel ke AS: Perang di Gaza Akan Berlangsung Lebih dari Beberapa Bulan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:20 WIB
Menhan Israel ke AS: Perang di Gaza Akan Berlangsung Lebih dari Beberapa Bulan
Menhan Israel mengatakan perang di Gaza akan berlangsung lebih dari beberapa bulan (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

GAZA - Dalam pertemuan pada Kamis (14/12/2023), Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengatakan kepada Penasihat keamanan nasional Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Jake Sullivan bahwa perang di Gaza akan berlangsung lebih dari beberapa bulan.

“Ini akan memerlukan jangka waktu – akan berlangsung lebih dari beberapa bulan, tapi kami akan menang dan kami akan menghancurkan mereka (Hamas),” kata Gallant, menurut transkrip pertemuan yang dirilis Kementerian Pertahanan Israel.

Gallant juga berterima kasih kepada Sullivan atas dukungan AS terhadap kampanye perang Israel di Gaza, dengan mengatakan “Amerika Serikat dan Israel memiliki kepentingan yang sama, nilai-nilai yang sama, dan dalam hal ini mereka memiliki kepentingan yang sama.

Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan Sullivan berdiskusi dengan para pejabat Israel pada Kamis (14/12/2023) tentang “pentahapan” konflik Israel di Gaza seiring dengan perubahan strategi.

AS memperkirakan Israel akan beralih ke strategi dengan intensitas lebih rendah yang berfokus pada serangan berbasis intelijen terhadap Hamas, kata pejabat itu, meskipun waktu peralihan tersebut akan didasarkan pada kondisi di lapangan.

Pembicaraan tersebut merupakan perbincangan “bolak-balik” antara AS dan Israel.

“Israel telah memberi pengarahan kepada kami mengenai pemikiran mereka mengenai kemungkinan jangka waktu dan Jake melakukan diskusi yang sangat baik mengenai kondisi yang jelas kami semua harapkan untuk diwujudkan,” kata pejabat itu.

Para pejabat AS mengatakan mereka tahu Israel akan terus mengejar kepemimpinan Hamas dan percaya bahwa sangat penting bagi mereka untuk menyingkirkan kepemimpinan Hamas. Namun mereka terus-menerus menekan Israel untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil setelah kelompok tersebut bertanggung jawab atas serangan teror 7 Oktober lalu.

Halaman:
1 2
      
