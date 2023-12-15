Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penyebab Warga Asli Gaza Tidak Mau Meninggalkan Gaza

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |17:12 WIB
Penyebab Warga Asli Gaza Tidak Mau Meninggalkan Gaza
Warga asli Gaza tidak mau meninggalkan Jalur Gaza (Foto: AP)
A
A
A

GAZA - Jalur Gaza adalah kawasan yang terletak di pantai Timur Laut Tengah, Palestina yang berbatasan dengan Mesir sebelah barat daya, dan Israel di sebelah timur dan utara.

Mengutip berbagai sumber, pada awalnya Jalur Gaza bukan perbatasan internasional. Jalur ini diduduki Mesir dan dikelola secara resmi oleh Pemerintahan Seluruh Palestina yang didirikan oleh Liga Arab pada September 1948.

Sejak Sabtu (7/10/2023), ribuan orang tewas dan mengalami luka berat akibat serangan mendadak ke Israel yang dilakukan Hamas. Ketika serangan ditargetkan ke Gaza dalama beberapa waktu terakhir, ratusan ribu warga Palestina terpaksa megungsi dari rumah.

Meskipun ratusan ribu warga telah meninggalkan Gaza, masih banyak yang memilih menetap dan tidak mau mengungsi.

Mengutip BBC, salah seorang warga Palestina, Mohamed Ibrahim (42) mengungkapkan dirinya tidak akan pernah meninggalkan tanah airnya.

"Saya tidak bisa lari ke tempat lain, meskipun mereka akan menghancurkan rumah kami di atas kepala kami. Aku tetap di sini," ujar Mohamed.

Namun apakah alasan sebenarnya dibalik keinginan warga Gaza yang keukeuh untuk tidak meninggalkan Gaza?

Halaman: 1 2
1 2
      
