Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kakek 76 Tahun di Lampung Tega Cabuli Anak Tetangganya

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:13 WIB
Kakek 76 Tahun di Lampung Tega Cabuli Anak Tetangganya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

TULANG BAWANG - Seorang kakek berinisial MI (76) ditangkap anggota Satreskrim Polres Tulang Bawang, lantaran mencabuli bocah perempuan yang merupakan tetangganya.

Kakek warga Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang itu diamankan polisi pada Rabu (13/12/2023) usai dilakukan serangkaian pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Tulang Bawang.

"Hari Rabu 13 Desember 2023 kemarin sekitar pukul 16.00 WIB petugas kami menangkap seorang kakek yang mencabuli seorang anak perempuan berinisial H yang masih berusia 7 tahun," ujar Kasat Reskrim AKP Hengky Darmawan dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023).

Hengky menuturkan, perbuatan bejat itu dilakukan pelaku yang merupakan seorang petani tersebut di rumahnya pada Rabu (12/7) sekitar pukul 14.00 WIB.

Ia mengungkapkan, awalnya kakak kandung korban merasa curiga melihat pelaku mengikuti korban dari belakang. Saat itu korban sedang berjalan kaki pulang ke rumah setelah bermain.

Melihat hal itu, saksi berinisial S (16) itu kemudian menyapa pelaku dan pelaku yang terlihat kaget langsung pulang ke rumahnya.

"Setelah tiba di rumah, saksi langsung bertanya kepada korban karena merasa curiga, dan korban mengatakan bahwa ia telah dicabuli oleh pelaku saat sedang berada di rumah pelaku. Mendengar hal tersebut, saksi langsung menelpon ayahnya yang sedang bekerja," kata Kasat.

"Saat tiba di rumah, ayah kandung korban inisial A (47) naik pitam usai mendengar cerita yang dialami korban dan langsung berangkat ke Mapolres Tulang Bawang untuk membuat laporan secara resmi," lanjut Kasat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement