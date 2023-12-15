Advertisement
HOME NEWS JATIM

4 Fakta Eks Mahasiswi Universitas Brawijaya Lompat dari Lantai 12, Ada Luka Sayatan di Tangan

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:01 WIB
4 Fakta Eks Mahasiswi Universitas Brawijaya Lompat dari Lantai 12, Ada Luka Sayatan di Tangan
Petugas evakuasi korban bunuh diri dari Universitas Brawijaya (foto: dok MPI)
A
A
A

SEORANG wanita berinisial LS (24) warga Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tewas mengenaskan usai melompat dari lantai 12 Gedung Filkom Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur. Kuat dugaan wanita muda tersebut melakukan bunuh diri, pada Kamis (14/12/2023).

Kejadian ini saat perkuliahan sedang berlangsung. Perempuan tersebut melakukan aksi nekatnya melompat dari lantai 12 gedung. Sontak, kejadian ini membuat gempar seluruh kampus. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kejadian saat Mahasiswa Ujian

Seorang mahasiswa Filkom Ridho Abdillah mengungkapkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.35 WIB, saat itu ia tengah ujian di lantai 4. Tapi tak berselang lama tiba-tiba ada suara seperti benda jatuh sangat keras.

"Ada suara kayak benda jatuh, kayak buk gitu, keras sekali. Kita pikir itu pot atau benda apa yang jatuh, ternyata infonya ada mahasiswa yang bunuh diri," ucap Ridho, mahasiswa Filkom semester 3 ditemui di Gedung Filkom Universitas Brawijaya, Malang.

2. Pihak Kampus Benarkan Ada Bunuh Diri

Kepala Divisi Informasi dan Kehumasan Universitas Brawijaya (UB), Zulfaidah Penatagama mengatakan, pihaknya belum memiliki informasi lebih detail mengenai kejadian tersebut.

"Yang pertama memang benar ditemukan seseorang yang yang ada di bawah (bunuh diri) di gedung Fakultas Ilmu Komputer. Kami tim Humas UB tidak memiliki banyak informasi terkait kejadian hari ini," kata Zulfaidah.

Pihaknya pun belum mengetahui identitas korban, termasuk apakah dipastikan mahasiswa UB atau bukan. Sebab penyelidikan dari kepolisian saat ini masih berjalan.

"Tapi kami tidak bisa menyampaikan terkait identitas maupun kronologi kejadian, karena saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Kita belum bisa mengkonfirmasi apakah yang jatuh itu mahasiswa atau bukan," kata dia.

