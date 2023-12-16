Michael Sianipar Minta Anak Muda Diberikan Kesempatan Memimpin

JAKARTA - Caleg DPRD Jakarta Dapil 3 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Sianipar berharap masyarakat di Jakarta Utara dapat memberi kesempatan bagi caleg muda seperti dirinya agar dapat dipilih sebagai wakil rakyat dalam Pemilu 2024.

"Kita baru saja ada debat dari tiga Caleg partai politik yang berbeda, yakni Perindo, Golkar dan PKS,” ujarnya saat Diskusi Pemuda Menantang Caleg Vol. 1 Debat Caleg Muda: 'Seberapa Realistis Janji-Janjinya' di Tanjung Priok Jakarta Utara pada Jumat (15/12/2023).

“Walaupun kami lawan debat tapi kita kawan dalam berdemokrasi. Jadi kita membawa semangat baru, beradu gagasan, tadi kita bicara bagaimana nasib Jakarta setelah pindah ke IKN, kita juga berbicara masalah pendidikan, masalah pelayanan kesehatan, jadi kita ingin menunjukkan demokrasi seperti ini,"lanjutnya.

Menurutnya, agar demokrasi Indonesia khususnya Jakarta mau naik kelas maka para Calon Legislatif (Caleg) harus berani adu gagasan.

"Kita harus mendengar bukan gagasan dari Capres, tapi yang lebih relevan bagi masyarakat bawah adalah gagasan dari politisi di level lokal. Dan kami para Caleg di DPRD ingin melibatkan masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu, apabila banyak masyarakat antusias melihat debat Capres, Michael berharap masyarakat menguliti juga caleg-caleg yang ada di Dapilnya.

"Karena yang paling relevan buat masyarakat bawah adalah mereka yang berjuang, masuk dalam dunia politik, ruang-ruang pemerintahan di daerah. Jadi kami ingin mengingatkan jangan sampai Pileg ini tertutup oleh gaung di Pilpres. Caleg di daerah sama pentingnya," paparnya.

Di Jakarta Utara kata Michael menjadi daerah yang menarik karena ini pintu masuk perdagangan, pelabuhan ada disini. Apabila bicara keberagaman Jakarta Utara ini lengkap, karena dari berbagai daerah datang lewat Jakarta Utara. Namun apabila melihat ketimpangan di Jakarta Utara ini sangat besar.

"Ada daerah perumahan komplek yang elit tertata, tapi ada juga banyak perkampungan padat penduduk yang rawan terkena banjir rob. Jadi disini kita membahas isu ketimpangan," tuturnya.