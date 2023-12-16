BANDUNG – Caleg DPR RI Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad Kembali blusukan untuk menyapa warga di Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Selain untuk bersilaturahmi mendengar keluh kesah Masyarakat, blusukan ini juga merupakan upaya untuk mendekatkan Partai Perindo ke masyarakat serta upaya mensosialisasikan program Partai Perindo yang mensejahterakan masyarakat.
“Blusukan ini dilakukan dengan tujuan untuk bersilaturahmi sekaligus upaya dari Partai Perindo untuk mendekatkan diri kepada Masyarakat,” ujarnya, Jumat (15/12/2023).
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan ini berharap, masyarakat bisa memilih dan mendukung Partai Perindo dengan segala program yang sudah dipersiapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kedepan, Partai Perindo akan gencar terus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk bercengkrama bersama dan mendengarkan keluh kesah masyarakat,”pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )