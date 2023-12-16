Jelang Pemilu 2024, Caleg Partai Perindo Resmikan Posko Pemenangan di Nias

NIAS - Memaksimalkan kerja pemenangan Pemilu 2024, caleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara, dapil delapan,membuka posko pemenangan di Desa Baruzo, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Nias, Feber Forman Fakho, yang juga merupakan caleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara, dapil delapan, membuka posko pemenangan di Desa Baruzo.

Pembukaan posko ini merupakan salah satu langkah dalam memaksimalkan menghadapi pemilihan umum legislatif pada 14 Februari 2024 mendatang.

Diketahui, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, siap menghadapi Pemilu 2024.

Caleg Partai Perindo nomor urut dua tersebut juga menyampaikan permohonan dukungan kepada warga yang datang pada acara peresmian posko pemenangan.

“Kita optimistis mampu merebut kursi untuk Partai Perindo, dari dapilnya yang meliputi Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat,” ujar Feber Forman Fakho.