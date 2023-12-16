Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sosok Siti Atikoh di Mata Kader Perindo: Luar Biasa Energik dan Humble Sekali

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:08 WIB
Sosok Siti Atikoh di Mata Kader Perindo: Luar Biasa Energik dan Humble Sekali
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Kartini Perindo yang juga Caleg DPR RI Dapil Jabar IX, Ratih Purnamasari Gunaevy menilai sosok istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh merupakan sosok yang energik dan humble dengan masyarakat.

Pernyataan itu sekaligus menanggapi Atikoh yang turut sowan ke istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Jalan Warung Silah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, hari ini, Sabtu (16/12/2023). Hari ini juga momentum perayaan Haul Gus Dur ke-14.

"Bu Atikoh itu sosok yang luar biasa energik, humble sekali, baik," tutur Ratih saat ditemui di kediaman Gus Dur, Jalan Warung Silah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, hari ini, Sabtu (16/12/2023).

Kendati demikian, Ratih berharap, Atikoh dapat mendampingi Ganjar sebagai Ibu Negara. "Dan semoga dengan perjuangan kita beliau bisa menjadi Ibu Bangsa yang mendampingi Pak Ganjar sebagai Capres," ucapnya.

