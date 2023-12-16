Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan Puluhan Etalase ke Pedagang, Anggota DPRD dari Perindo Didoakan Bisa Terpilih Lagi

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |18:35 WIB
Bagikan Puluhan Etalase ke Pedagang, Anggota DPRD dari Perindo Didoakan Bisa Terpilih Lagi
JAMBI - Anggota DPRD Kota Jambi dari Partai Perindo, Muhammad Redho Kurniawan mengakhiri reses III akhir tahun dengan membagikan puluhan etalase untuk pedagang di Kelurahan Tambaksari di kediamannya di Jalan Bangau 3, RT 15, nomor 41, Kelurahan Tambaksari, Jambi Selatan, Kota Jambi, Sabtu (16/12/2023).

Dalam acara yang juga dihibur dengan organ tunggal tersebut, selain dihadiri penerima program etalase juga dihadiri puluhan warga dan simpatisan Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo tersebut.

Dirinya mengaku, bahwa kegiatan ini rutin yang dilakukan anggota DPRD Kota Jambi sebagai reses 3 di penutup akhir tahun.

"Kebetulan yang kita bagikan adalah etalase yang merupakan program kami. Dan ini berupa hibah non fisik sebanyak 38 kepada masyarakat, khususnya untuk warga satu kelurahan di Tambaksari ini," tandas Redho.

Dirinya juga berharap, program Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- ini bisa berkelanjutan di tahun depan.

"Alhamdulillah luar biasa antusias masyarakat, mereka memang menanti ini dan kami juga dari anggota dewan tidak bisa mengoper semua. Semoga ini bisa berkelanjutan terus menerus," imbuh Redho.

Dirinya berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi para pedagang. "Mudah-mudahan dengan bantuan yang mereka terima bisa lebih memaksimalkan usaha mereka dan mereka lebih nyaman dalam berjualan," ucapnya.

Topik Artikel :
Perindo Jambi Partai Perindo
