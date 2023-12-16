Anggota Parlemen Ukraina Ledakkan Granat Tangan pada Pertemuan Dewan Lokal

KYIV - Seorang anggota parlemen lokal Ukraina, Sergey Batrin, meledakkan tiga granat tangan dalam pertemuan dewan lokal di wilayah Transcarpathia Ukraina, kata pihak berwenang pada Jumat, (15/12/2023).

Insiden tersebut terjadi di gedung dewan desa Keretskivska di distrik Mukachevo, yang menyebabkan 26 anggota dewan terluka, enam di antaranya dalam kondisi serius, menurut Kementerian Dalam Negeri Ukraina.

Kelompok operasional investigasi polisi, ahli bahan peledak, dan penyelidik kriminal aktif bekerja di lokasi kejadian, menurut laporan Anadolu.

Sebuah pernyataan dari Dinas Keamanan Ukraina mengungkapkan bahwa penyelidikan telah diluncurkan, mengkategorikan peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang bersifat "teroris".

Insiden tersebut dilaporkan terjadi di tengah pembahasan anggaran tahun 2024 pada rapat dewan desa Keretskivska, di mana muncul keberatan terkait masalah anggaran tertentu.

Hampir 90 menit setelah pertemuan, rekaman video menunjukkan salah satu anggota dewan desa berteriak menolak anggaran. Pria yang mengenakan jaket berwarna gelap itu kemudian meninggalkan ruangan sambil membawa pria lain bersamanya.

Beberapa menit kemudian pria, yang kemudian diidentifikasi sebagai Batrin, kembali dan berdiri di depan pintu. Tak lama kemudian dia mengeluarkan beberapa granat dari saku jaketnya.