Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Emir Kuwait Sheikh Nawaf Meninggal Dunia di Usia 86 Tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |20:37 WIB
Emir Kuwait Sheikh Nawaf Meninggal Dunia di Usia 86 Tahun
Emir Kuwait Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah (kanan) bersama Putra Mahkota Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah dalam sebuah acara di Kuwait City, April 2006. (Foto: Reuters)
A
A
A

KUWAIT - Emir Kuwait Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah meninggal dunia pada Sabtu, (16/12/2023) dalam usia 86 tahun, menurut istana kerajaan, hanya tiga tahun setelah mengambil alih kekuasaan di produsen minyak Teluk yang merupakan sekutu Amerika Serikat (AS).

Penyebab kematiannya belum diungkapkan. Emir dirawat di rumah sakit akhir bulan lalu karena apa yang digambarkan oleh kantor berita negara sebagai masalah kesehatan darurat, namun dia mengatakan bahwa kondisinya stabil, demikian diwartakna Reuters.

Putra Mahkota Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, (83), yang telah menjadi penguasa de facto Kuwait sejak 2021, ketika emir yang sakit menyerahkan sebagian besar tugasnya, ditunjuk sebagai penerus Syekh Nawaf.

Kuwait mengumumkan 40 hari berkabung dan penutupan departemen resmi selama tiga hari. Para pemimpin dunia memberikan penghormatan kepada Syekh Nawaf dan menyampaikan belasungkawa kepada penggantinya, Syekh Meshal, keluarga Al Sabah, dan rakyat Kuwait.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X bahwa dia sedih mendengar meninggalnya Syekh Nawaf, yang dia gambarkan sebagai teman baik Inggris yang akan dikenang dengan penuh kasih.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/18/3124627/hilal-ihfR_large.jpg
Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Kuwait Diperkirakan Jatuh pada 30 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/18/2862189/setelah-vietnam-film-barbie-kini-juga-dilarang-tayang-di-kuwait-x33ZybGPBb.jpg
Setelah Vietnam, Film Barbie Kini Juga Dilarang Tayang di Kuwait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/23/18/2251003/baru-jalani-operasi-emir-kuwait-terbang-ke-as-untuk-perawatan-medis-n3AuqcmhYS.jpeg
Baru Jalani Operasi, Emir Kuwait Terbang ke AS untuk Perawatan Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/30/18/2238901/kebakaran-besar-landa-pelabuhan-kuwait-hanguskan-lebih-dari-3-000-mobil-baru-IROoWcP5Ae.jpg
Kebakaran Besar Landa Pelabuhan Kuwait, Hanguskan Lebih dari 3.000 Mobil Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/07/18/2113664/wni-di-kuwait-dibakar-suami-yang-mengonsumsi-narkoba-ep2M1C51yj.jpeg
WNI di Kuwait Dibakar Suami yang Mengonsumsi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/09/18/2015680/pasangan-ini-baru-3-menit-menikah-langsung-cerai-alasannya-gara-gara-ini-dVVRO9YqYr.jpg
Pasangan Ini Baru 3 Menit Menikah Langsung Cerai, Alasannya Gara-Gara Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement