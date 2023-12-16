Emir Kuwait Sheikh Nawaf Meninggal Dunia di Usia 86 Tahun

Emir Kuwait Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah (kanan) bersama Putra Mahkota Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah dalam sebuah acara di Kuwait City, April 2006. (Foto: Reuters)

KUWAIT - Emir Kuwait Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah meninggal dunia pada Sabtu, (16/12/2023) dalam usia 86 tahun, menurut istana kerajaan, hanya tiga tahun setelah mengambil alih kekuasaan di produsen minyak Teluk yang merupakan sekutu Amerika Serikat (AS).

BACA JUGA: Kuwait Larang Imam Baca Al Quran di Gawai Selama Salat

Penyebab kematiannya belum diungkapkan. Emir dirawat di rumah sakit akhir bulan lalu karena apa yang digambarkan oleh kantor berita negara sebagai masalah kesehatan darurat, namun dia mengatakan bahwa kondisinya stabil, demikian diwartakna Reuters.

Putra Mahkota Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, (83), yang telah menjadi penguasa de facto Kuwait sejak 2021, ketika emir yang sakit menyerahkan sebagian besar tugasnya, ditunjuk sebagai penerus Syekh Nawaf.

Kuwait mengumumkan 40 hari berkabung dan penutupan departemen resmi selama tiga hari. Para pemimpin dunia memberikan penghormatan kepada Syekh Nawaf dan menyampaikan belasungkawa kepada penggantinya, Syekh Meshal, keluarga Al Sabah, dan rakyat Kuwait.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X bahwa dia sedih mendengar meninggalnya Syekh Nawaf, yang dia gambarkan sebagai teman baik Inggris yang akan dikenang dengan penuh kasih.