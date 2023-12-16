Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pria di Kalideres Bakar Rumah hingga Tewaskan Mertua, Tak Terima Didugat Cerai

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |06:32 WIB
5 Fakta Pria di Kalideres Bakar Rumah hingga Tewaskan Mertua, Tak Terima Didugat Cerai
JAKARTA - Seorang pria nekat membakar rumah dan menewsakan mertuanya sendiri di Kalideres, Jakarta Barat.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Sudah Ditetapkan Tersangka

Polisi menetapkan seorang pria berinisial RH (50) yang nekat membakar rumah mertuanya Rawa Melati, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis (14/12/2023) kemarin.

“Dalam hal ini kami telah mengamankan dan menetapkan seorang pelaku sebagai tersangka kasus kebakaran hingga mengakibatkan adanya seseorang yang meninggal,” kata Kapolsek Kalideres Kompol Abdul Jana kepada wartawan, Jumat (15/12/2023).

2. Mertuanya yang Sudah Lansia Tewas

Aksi nekat RH itu terjadi pada Kamis siang kemarin. Akibatnya, mertua dari pelaku berinisial SH (70) meninggal dunia akibat luka serius yang ia alami.

“Dalam peristiwa kebakaran tersebut mertua dari pelaku berinisial SH (70) meninggal dunia akibat luka bakar serius,” jelasnya.

3. Pelaku Juga Ikut Terbakar

Lebih jauh, pelaku juga mengalami luka bakar 58 persen akibat pembakaran rumah yang dilakukannya.

Sementara korban yang merupakan istri pelaku berinisial RI (41) mengalami luka bakar 45 persen. Keduanya tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
kalideres kebakaran
Telusuri berita news lainnya
