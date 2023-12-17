Imam Mushola di Jaktim Ditusuk, Ustadz Yusuf Mansur Doakan Keselamatan

JAKARTA - Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur'an (Daqu) -- yang juga merupakan Caleg DPR Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo Ustadz Yusuf Mansur membeberkan imam sholat sekaligus guru ngaji berinisial LF (26) yang menjadi korban penusukan di salah satu mushola di Jakarta Timur merupakan alumni Daqu.

Diketahui, LF diserang pria berinisial MAA (26) mengunakan pisau dapur di depan mushola Baitulhuda kawasan Batu Ampar, Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur seusai memimpin Sholat Isya di mushola tersebut pada Jumat 15 Desember 2023 sekira pukul 19.45 WIB.

"Kasus Ustadz yang ditusuk di Jaktim, itu Alumni Daqu, Angkatan 6. Ustadz Lazuardi namanya," tulis Ustaz Yusuf Mansur (UYM) pada akun Instagram @yusufmansurnew, seperti dikutip Minggu (17/12/2023).

Ustadz Yusuf Mansur meminta doa untuk kesembuhan dari mantan santrinya yang mengalami penyerangan tersebut.

"Mhn doa. Aman. Selamet. InsyaaAllah. Izin Allah," ungkapnya.

Menurut Ustadz Yusuf Mansur, banyak sudah alumni Pondok Pesantren Daarul Qur'an yang menjadi imam masjid dan mushola. Mereka aktif memberikan pendidikan agama sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

"Dan alhamdulillaah, dah banyak sekali alumni-alumni Daqu yang jadi imam, buka2 rumah tahfizh, jadi guru2 ngaji, belajar jadi pemimpin di masyarakat.. Aktif di pendidikan, dan pengabdian serta pelayanan masyarakat," jelasnya.