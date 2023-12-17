Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Di Hadapan Warga Inspeksi Kali Betik, Caleg Perindo Antonius Bakal Perhatikan Sanggar Seni Trotoar

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |09:49 WIB
Caleg Partai Perindo Antonius
Caleg Partai Perindo Antonius (MPI/Carlos Roy Fajarta)
JAKARTA - Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Utara Capt Antonius Riyanto Saputro memperkenalkan diri kepada warga sembari mengadakan senam sehat dan pengobatan gratis.

Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan sosialisasi di Jalan Inspeksi Kali Betik, RT13/RW07, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara pada Minggu (17/12/2023).

"Dalam kegiatan pagi ini kita melaksanakan senam dan pelayanan kesehatan. Kita mengunjungi rumah kesenian Bang Aceng. Giat kita dengan mewadahi kesenian dan budaya agar terakomodir," ujar Antonius.

Ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut selain melakukan senam massal, kesehatan gratis, pihaknya juga melakukan pengenalan terhadap warga.

"Jakarta Utara ada Dapil 2 dan Dapil 3, target kita dua kursi. Kita mengawal aspirasi rakyat. Nanti fasilitas akan kita tambah dan perbaiki agar anak-anak lebih nyaman belajar di sini," kata dia.

Antonius menjelaskan, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dengan berbagai program rakyat.

"Penyerapan aspirasi rakyat kita lakukan sejak awal dan hingga nanti mohon doa restu kepada bapak ibu, agar saat Pemilu 2024 nanti memilih caleg yang amanah. Kalau saya dipercaya kita akan kawal berbagai program bantuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Antonius.

Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa, Gading, dan Kepulauan Seribu) Nomor 1 juga menjelaskan pihaknya memiliki program asuransi untuk rakyat.

"Kami memiliki program gerobak UMKM dari partai yang selalu diberikannya walaupun tidak saat Pemilu. Bantuan modal UMKM juga selalu kami upayakan untuk memberikan dampak nyata kepada warga," ujarnya.

Sejumlah warga menyampaikan aspirasinya agar bisa diupayakan mendapat bantuan gerobak UMKM serta bantuan modal usaha.

